جذور ألشر - كامل علي

2021/03/02 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي في مقالة سابقة ذكرت بأن أسطورة قابيل ( قاين ) وهابيل التي وردت في التوراة والقرآن والتي تم إقتباسها من أساطير وادي الرافدين السومرية والبابلية أثناء السبي البابلي من قبل اليهود المسبيين هي رمز للصراع بين المزارع والراعي، حلت ألثقافة ألسومرية وهي أول ثقافة زراعية في ألتاريخ ألتناقض بين ألمزارع والراعي لصالح ألمزارع والذي يُختتم بمقتل الراعي من قبل المزارع في ثلاثة أساطير معروفة هي:1- أسطورة ا ......





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