إرتفاع إصابات ووفيات كورونا في العراق

2021/03/02 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 4690 إصابة جديدة وتماثل 3517 حالة للشفاء، إضافة إلى تسجيل 30 حالة وفاة.

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