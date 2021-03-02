الكاظمي يدعو الوزراء إلى عدم إعادة أخطاء الحكومات السابقة

2021/03/02 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الوزراء الى عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، ان “على الوزراء عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم …

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