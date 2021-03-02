الكاظمي: على الوزراء عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة

2021/03/02 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على ضرورة عدم تعطيل الخدمات العامة وانجاز المشاريع.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2021)، إنه "على السادة الوزراء عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع".

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