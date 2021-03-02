صحة الانبار توزع الإصابات الجديدة لكورونا

2021/03/02 | 15:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار2021) إن "الإصابات الـ14 بفيروس كورونا، توزعت على النحو التالي":

قضاء الرمادي ٩

قضاء الفلوجة ٥

الشفاء ٨

ودعا البيان، "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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