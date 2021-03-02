2021/03/02 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح جسر الجمهورية وسط بغداد ذهاباً وإياباً) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح جسر الجمهورية وسط بغداد ذهاباً وإياباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).