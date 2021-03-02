رئاسة البرلمان تعلن وضع اللمسات الأخيرة لقانون تشكيل محكمة خاصة بجرائم داعش

2021/03/02 | 16:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، أن المجلس ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش.

وقال الكعبي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، على هامش استقباله كريم خان مستشار في الامم المتحدة رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش ( UNITAD) والوفد المرافق له إن “مجلس النواب بدورته الحالية ماض بتشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت بجرائم داعش ولمحاسبة عناصره”، مؤكدا “قرب رفعه للقراءة الاولى خلال مدة قصيرة واللجنة القانونية النيابية عاكفة حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون “.

وأوضح ان “تشريع القانون سيعطي رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا في محاربة داعش بان هذه المحكمة هي الاولى التي ستجرم داعش وتعاقب عناصره”.

وتابع، ان “تشريع القانون سيشكل كذلك خطوة هامة لمجلس النواب لتأسيس قاعدة بيانات توثق هذه الجرائم ويمكن اللجوء اليها حتى في محاكم دولية ، كما يمثل القانون فرصة ثمينة بان يمهد العراق لمحاكمة دولية في اطار وطني ولدفع الدول لدعم العراق من اجله تنفيذه كون جرائم داعش لم تطال العراق لوحده بل امتدت لأغلب بلدان العالم وهذا سيسهم في محاربة الفكر الإرهابي بفكر السلام ونشر مباديء حقوق الإنسان ونبذ التطرف بكافة اشكاله ومسمياته “.



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