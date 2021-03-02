خلال 15 يوما.. خطة طوارئ للنهوض بالواقع الخدمي في الناصرية

2021/03/02 | 16:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]وجه محافظ ذي قار، عبد الغني الاسدي، الثلاثاء، بوضع خطة طوارئ للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة خلال 15 يوما.

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