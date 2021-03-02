إيران تحذر من إدانتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2021/03/02 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كررت إيران اليوم الثلاثاء التحذير من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية،مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالدبلوماسية لحل التباين حول الملف النووي.

وعرضت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي المبرم مع طهران، هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة، مشروع قرار تعربفيه عن “قلقها البالغ” من تعليق إيران بعض عمليات التفتيش، وتدعوها الى “الاستئناف الفوري” لكل برامج التفتيش المنصوص عليها فيالاتفاق النووي.

وقلصت إيران عمليات التفتيش في الأسبوع الماضي، بعد رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها عليها منذ 2018، بعد قرارواشنطن الانسحاب الأحادي من الاتفاق.

وحذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي اليوم، قائلاً: “الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائجعكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعاً نوافذ الفرص“، مشدداً على أن إيران “تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر،نحن لا نزال ملتزمين بالدبلوماسية“.

وقالت إيران في مذكرة غير رسمية إلى الدول الأعضاء في الوكالة، إن القرار قد يدفع الى “وضع حد” للاتفاق الموقت مع غروسي.

ووفق مصادر دبلوماسية في العاصمة النمساوية، سيطرح مشروع القرار الأوروبي المدعوم من الولايات المتحدة، على التصويت الجمعةالمقبل، غير أنه لا يحظى بإجماع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، وفي طليعتها روسيا والصين.

وحذرت موسكو من “إجراءات متخبطة وغير مسؤولة يمكن أن تقوض احتمالات العودة بشكل كامل للاتفاق في المستقبل القريب“، وفق تغريدةالسفير الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة.

ورفضت إيران الأحد اقتراحاً أوروبياً لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي، معتبرة أن الوقت “غيرمناسب” في ظل تأخر إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في رفع العقوبات.

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