الكاظمي: على الوزراء عدم إعادة أخطاء الحكومات السابقة

2021/03/02 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، انه يتوجب على الوزراء عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء، انه “على الوزراء عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفاتالاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع“.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية، برئاسة الكاظمي.

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