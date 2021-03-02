الاقليم يصدر اجراءات عدة للحد من انتشار كورونا

2021/03/02 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، قرارات واجراءات جديدة للحد من تفشي فايروس كورونا في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها اصدرت قرارات واجراءات جديدة للحد من انتشار فايروس كورونا، وهي كالتالي:

1.استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة في الدوائر كافة.

2.منع كافة التجمعات والمؤتمرات والمناسبات الدينية.

3.



استمرار حملات التوعية الصحية في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والاماكن السياحية والمرافق العامة.

4.



منع الجلوس في الكافيهات المغلقة الا بفتح الشبابيك وتهوية المكان مع الالتزام بالمسافة المطلوبة بين طاولة واخرى.

5.



تحديد اعداد المتواجدين والضيوف في قاعات الحفلات بأقل عدد ممكن وفق مساحة القاعة.

6.غلق النوادي والكافيهات والسينما من الساعة 12 مساءاً وحتى ال 6 صباحاً.

7.



غلق منافذ اقليم كوردستان وباقي المحافظات ايام الخميس والجمعة والسبت.

8.استثناء الوفود الدبلوماسية والحركة التجارية من الاغلاق مع الالتزام التام بالشروط والاجراءات الصحية والوقائية.

9.تخويل وزراء التربية والتعليم العالي والصحة بالأتفاق مع وزير الداخلية، في اقليم كوردستان، لأتخاذ القرارات اللازمة لحين الاجتماع القادم للجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا.

10.



الاجتماع سيكون القادم الثالث عشر من الشهر الحالي.

PUKmedia خاص

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