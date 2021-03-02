اعتقال رئيس بلدية شمال كوردستان

2021/03/02 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض رئيس بلدية بلدة كاراشوبان المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي بولاية أرضروم شمال شرق تركيا، للاعتقال.

وصدر قرار الاعتقال ضد رئيس البلدية يعقوب أوغون بتهمة إيواء ومساعدة (تنظيم إرهابي)، وهي التهم التي اعتقل بمثلها العشرات من رؤساء البلديات الكورد المنتخبين.



وفق ما ذكرت وسائل اعلام تركية.

وفي إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة أرضروم شنت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أرضروم حملة أمنية بمساعدة عناصر العمليات الخاصة بالشرطة التركية للقبض على يعقوب أوغون وسائقه خالد أوغو.

وتم اقتياد كليهما إلى مديرية أمن أرضروم، حيث يواصلون الإجراءات الأمنية بها.

ويأتي ذلك في إطار حملة أمنية تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي طالت نوابا وقيادات سياسية بالحزب.

الأسبوع الماضي شهد إرسال تقرير جنائي للبرلمان يطلب برفع الحصانهة عن تسعة نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي من بينهم الرئيسة المشتركة للحزب بروين بولدان.

وبالأمس تم تقديم 33 مذكرة رفع حصانة إلى رئاسة البرلمان، حيث جاء نواب الحزب الكوردي من بين النواب المطالب برفع الحصانة عنهم، وفق ما أفاد رئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

PUKmedia متابعة

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