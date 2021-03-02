مشروع قانون لمواجهة جائحة كورونا.. تعرف على تفاصيله

2021/03/02 | 16:04 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا إلى مجلس النواب، كما قرر المجلس فتح وزارة الصحة...

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