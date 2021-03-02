كردستان تقرر تشديد إجراءات مواجهة كورونا بـ 8 قرارات جديدة

2021/03/02 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من وزارة داخلية اقليم كوردستان

1/ استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة في الدوائر كافة

2/ منع كافة التجمعات والمؤتمرات والمناسبات الدينية

3/ استمرار حملات التوعية الصحية في جميع المؤسسات الحكومية والغير حكومية والاماكن السياحية والعامة

4/ منع الجلوس في الكافيهات المغلقة الا بفتح الشبابيك وتهوية المكان مع الالتزام بالمسافة المطلوبة بين طاولة واخرى

5/ تحديد اعداد المتواجدين والضيوف في قاعات الحفلات بأقل عدد ممكن وفق مساحة امتار القاعة

6/ غلق النوادي والكافيهات من الساعة 12 مساءاً وحتى ال 6 صباحاً واغلاق دور السينما بشكل كامل

7/ غلق الحدود بين كوردستان وباقي المحافظات ايام الخميس والجمعة والسبت

8/ استثناء الوفود الدبلماسية والحركة التجارية من الاغلاق مع الالتزام التام بالشروط الصحية

9/ تخويل وزراء التربية والتعليم العالي والصحة بالأتفاق مع وزير الداخلية لأتخاذ القرارات اللازمة حتى الاجتماع القادم للجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا

10/ الاجتماع سيكون القادم العاشر من الشهر الحالي

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