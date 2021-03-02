الجالية العراقية: منعنا من دخول الصين ومبالغ التذاكر خيالية

2021/03/02 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قررت الحكومة الصينية ،اليوم الثلاثاء، عدم استقبال العراقيين عن طريق الترانزيت.وذكر بيان للجالية العراقية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الصين أصدرت قراراً للقادمين بعدم استقبال اي مواطن عراقي عن طريق الترانزيت”، واشار البيان إلى أن “العراقيين وبعد ان كانوا يسافرون عن طريق الامارات ومصر وايران وبسعر تذكرة تصل الى (5700) دولار […]

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