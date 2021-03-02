اتحاد اليد يصدر لائحة المسابقات بالدوري الممتاز

2021/03/02 | 16:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اصدر الاتحاد العراقي بكرة اليد، لائحة المسابقات الخاصة بالدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد اليد اعتمد الفقرة 1/1/13 من لائحة المسابقات في الدوري الذي سيقام وفق نظام التجمع”.

واوضح أن “النتائج تحسم في حال التعادل بالنقاط وفق نتيجة المباراة بين الفريقين حصرا وفارق الأهداف بينهما ولجميع المباريات والأهداف”.

وتابع عبد الرضا، إنه “في حالة التساوي في جميع الفقرات أعلاه يتم إجراء القرعة العلنية”.



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