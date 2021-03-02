لوحة رسمها تشرشل لمسجد بالمغرب تباع بـ9.7 مليون دولار

2021/03/02 | 16:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت أشهر لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل (1874-1965) الاثنين في لندن لقاء سبعة ملايين جنيه استرليني (9.72 مليون دولار) في مزاد أقامته دار كريستيز.

وبذلك تجاوز سعر اللوحة التوقعات بأشواط، إذ كان قُدّر بما بين 2 و3.36 مليون دولار.

وتمثّل اللوحة صومعة مسجد الكتبية التاريخي في مدينة مراكش المغربية.



وقد رسمها تشرشل العام 1943 أثناء حلوله بمراكش، خلال زيارة إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر أنفا الذي عقده الحلفاء بالدار البيضاء.

وتُعد اللوحة التي تعرضها للبيع نجمة هوليوود الأميركية أنجلينا جولي "أهم أعمال تشرشل..



بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بتاريخ القرن العشرين"، وفق ما كتبه مؤرخ الفنون البريطاني باري فيبس في الدليل الإرشادي للمزاد.

وتجسد اللوحة بأسلوب بسيط ومباشر صومعة هذا المسجد، الذي يعد مع مسجد الخيرالدة الذي تحول إلى كاتدرائية لاحقاً في إشبيلية، من رموز الهندسة المعمارية للإمبراطورية الموحدية خلال القرن الثاني عشر.



وفي خلفية اللوحة تظهر أسوار المدينة العتيقة متكئة على جبال الأطلس.

وبيعت في المزاد نفسه الاثنين لوحتان أخريان لتشرشل، إحداهما تمثل مشهداً لمراكش وبلغ سعرها 2.16 مليون دولار بعدما كانت مقدّرة بما بين 416 ألفا و694 ألف دولار، والثانية تمثل كاتدرائية القديس بولس في لندن، وكانت من المتوقع أن تباع بما بين 240 ألفا و360 ألف دولار، لكن سعرها النهائي بلغ 1.1 مليون دولار.

PUKmedia متابعة

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