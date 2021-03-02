الكاظمي يُصدر توجيهاً بشأن لقاح كورونا

2021/03/02 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء :

البلد يمر بأزمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء الامر الذي ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع.

تشخيص التحدي مهم لتذليل العقبات والسير قدما في مراحل الإنجاز

هناك تعظيم للاحتياطي النقدي وزاد باربعة مليارات دولار بعد اتهامات للحكومة الحالية بأنها ستتسبب في افلاس الاحتياطي، كذلك مزاد العملة سيء الصيت تم الحد من فساده واصبح من الماضي.وجّهنا وزارات الصحة والمالية والتخطيط للعمل من اجل انهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009 وقبلها والعمل الجدي لانجازها وجهنا بان يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل اطلاقا مع الشركات الوسيطة

على الوزراء العمل ليلا ونهارا لتذليل كل العقبات وعدم الاستسلام للتحديات.

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