كومان يُوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس برشلونة المقبل: وجود مشكلة بعقدي المبرم

2021/03/02 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

وجّه رونالد كومان، مدرب برشلونة، رسالة شديدة اللهجة إلى تشافي هيرنانديز الساعي لتدريب الفريق الكتالوني في حال فوز فيكتور فونت بانتخابات النادي التي ستقام في السابع من شهر آذار الحالي.

واستحوذ تشافي هيرنانديز على مواضيع المناظرة التي أقيمت صباح اليوم بين خوان لابورتا وتوني فريتشا وفيكتور فونت، حيث يسعى هذا الأخير لجعله مدرباً للفريق الكتالوني كاشفاً بذلك عن نواياه تجاه مستقبل رونالد كومان.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إشبيلية:" الحديث عن تشافي لا يقلقني، أنا لدي عقد، وعندما يتم انتخاب الرئيس الجديد سأجلس معه وأتحدث، نعلم أن هذا أسبوع المناظرات بين المرشحين، وهناك أسماء سيتم تداولها، ولكن أنا بعيد عن ذلك، ولا يقلقني".

وتابع: "حتى الآن لم أتحدث مع أي أحد، أعتقد أنه علينا انتظار الرئيس الجديد ومن ثم معرفة فريقه وخُططه وبعد ذلك سوف نتحدث بكل تأكيد، إن لم يرغب في بقائي في الفريق وأراد الاعتماد على شخص آخر، فأعتقد سوف يواجه مشكلة لأن عقدي يمتد لسنتين".

وأوضح: " صحيح أن النادي تعرض لهزات هذا الموسم، ولكن أنا سعيد بعملنا كفريق تدريبي، نحن نعمل من أجل القتال على كل الألقاب، الأهم هو ما يحدث في الملعب".

وأردف:" في الحياة لا تعرف ما قد يحدث في المستقبل، عندما اتصلوا بي كي أدرب البارسا وافقت على ذلك، مع معرفتي بوضع الفريق الذي يحتاج التغييرات، وأزمة الوباء أيضاً".

واختتم بالقول: "حتى آخر يوم في عملي هنا سوف أعمل على مساعدة البارسا، إن كان ذلك لغاية شهرين، أو سنتين، أو خمس سنوات".

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