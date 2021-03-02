2021/03/02 | 16:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان فساد مزاد العملة في البنك المركزي أصبح من الماضي، وهناك تعظيم للاحتياطي النقدي.وذكر الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، ان “البلد يمر بازمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: فساد مزاد العملة أصبح من الماضي وهناك تعظيم للاحتياطي النقدي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: فساد مزاد العملة أصبح من الماضي وهناك تعظيم للاحتياطي النقدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).