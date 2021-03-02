2021/03/02 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في مقر مستشارية الأمن القومي، اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني،بحضور وكلاء الوزارات الأمنية والأجهزة الأمنية ووكلاء وزارات العدل والمالية والخارجية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاعرجي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " تم في الاجتماع مناقشة موضوعات رصد مخالفات الشركات المتخصصة باستيراد البنادق والمسدسات الهوائية ومحال بيع أسلحة الصيد المجازة، كما ناقش المجلس مشروع مذكرة التعاون الأمني بين وزارة الداخلية العراقية ووزارة الداخلية التونسية".واضاف "ان المجلس اتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن القضايا والموضوعات المطروحة خلال الاجتماع./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يناقش مخالفات الشركات المتخصصة باستيراد البنادق والمسدسات الهوائية ومحال بيع أسلحة الصيد المجازة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يناقش مخالفات الشركات المتخصصة باستيراد البنادق والمسدسات الهوائية ومحال بيع أسلحة الصيد المجازة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).