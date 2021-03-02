2021/03/02 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي : وجهنا بان يكون التعامل بشأن شراء لقاحات كورونا مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل اطلاقا مع الشركات الوسيطة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد عدم التعامل مع الشركات الوسيطة لشراء لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد عدم التعامل مع الشركات الوسيطة لشراء لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).