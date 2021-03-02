العراق يُكمل تسديد تعويضات أضرار الغزو الصدامي الكويت

2021/03/02 | 16:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّح المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن يكمل العراق خلال العام الحالي تسديد ما تبقى من مبالغ التعويضات المستحقة لدولة الكويت عن الأضر...

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