2021/03/02 | 16:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني: زيارة البابا ستفتح باباً عالمياً أوسع في وجه العراق وإقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني: زيارة البابا ستفتح باباً عالمياً أوسع في وجه العراق وإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني: زيارة البابا ستفتح باباً عالمياً أوسع في وجه العراق وإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).