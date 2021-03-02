2021/03/02 | 16:44 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 2 مارس 2021 | 04:15 مساءً

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الكاظمي لوزراء حكومته: لا تعيدوا اخطاء الحكومات السابقة

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وزراء حكومته بعدم تكرار اخطاء الحكومات السابقة.



وقال الكاظمي، خلال خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي: "على الوزراء عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية".



وأضاف: "وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع".



وعقد مجلس الوزراء، في وقت سابق اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي.

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