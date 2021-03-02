2021/03/02 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، قرارات وتعليمات لمنع انتشار فيروس كورونا، استنادا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الجائحة.القرارات والتعليمات الصادرة عن داخلية كردستان: 1- استمرار تطبيق الإرشادات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة في الدوائر والمؤسسات الحكومية ومراكز التعليم وكافة الأسواق والأماكن العامة مثل استخدام الكمامة والتباعد الاجتماعي وخاصة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تصدر قرارات وتعليمات لمنع إنتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تصدر قرارات وتعليمات لمنع إنتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).