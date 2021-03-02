2021/03/02 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى..

حذر مسؤول حشد شمر بناحية ربيعة بمحافظة نينوى أبو بدر الشمري، الثلاثاء، من تحركات غير طبيعية للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال الشمري لوكالة /المعلومة/ إن “القوات الأمريكية تقوم منذ أكثر من أسبوع بتسيير دوريات على الشريط الحدودي مع سوريا من جهة معبر فيشخابور، كما تقوم بنقل عدد من قواتها من سوريا إلى أربيل”.

وأضاف أن “الدوريات الأمريكية تسير بمفردها مع وجود إسناد جوي، كما أن الحكومة الاتحادية ليست على إطلاع بتلك التحركات اليومية”.

وكان مصدر أمني قد كشف عن قيام القوات الأمريكية بإنشاء قاعدة عسكرية على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا في محافظة دهوك.



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