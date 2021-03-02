2021/03/02 | 17:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية أجرت حملة تفتيش في الكرادة وسط العاصمة بغداد، استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس.وقال المصدر، إن “قوة مشتركة من الجيش والاستخبارات أجرت عمليات تفتيش داخل منطقة الكرادة لتأمين المنطقة استعدادا لزيارة البابا”.ومن المقرر أن يزور بابا الفاتيكان فرنسيس العراق في الخامس من آذار الحالي، وتتضمن محطاته، زيارة كنيسة سيدة النجاة، في منطقة الكرادة، فضلا عن زيارة محافظة النجف، ومدينة أور الأثرية في ذي قار، وأربيل ونينوى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية تفتيش امنية في الكرادة استعداداً لزيارة البابا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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