2021/03/02 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على تطبيق كلوب هاوس، حيث تكثر غرف الكويتيين، حاول بعضهم التوصل إلى مقاربة حول "معنى أن تكون بدون في الكويت".وجاءت هذه المحادثة بعد أيام من انتحار طفل (11 عاما) من فئة البدون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عديمو الجنسية في الكويت.. أزمة بلا حل تصل لحد انتحار طفل بدون ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عديمو الجنسية في الكويت.. أزمة بلا حل تصل لحد انتحار طفل بدون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).