الأسواق الناشئة تستقبل تدفقات نقدية بأقل وتيرة منذ أغسطس

2021/03/02 | 17:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبلت الأسواق الناشئة تدفقات نقدية بأقل وتيرة في 6 أشهر خلال فبراير/شباط، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

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