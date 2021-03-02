الذهب يرتفع عالمياً من أدنى مستوى في 8 أشهر

2021/03/02 | 17:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للارتفاع من أدنى مستوى في 8 أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء المخاوف بشأن سوق السندات.

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