الصحة تنعى أول رئيس لجمعية المتبرعين في العراق

2021/03/02 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، "المتبرع الأول" بالعراق علي كاطع خليل الذي توفي اثر مضاعفات فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2021)، "بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة الصحة المتبرع الأول بالعراق السيد علي كاطع خليل الذي وافاه الأجل أثر مضاعفات فيروس كورونا، والذي ساهم في إنقاذ حياه المئات من المرضى، وساهم في تأسيس أول جمعية للمتبرعين بالدم في العراق".

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