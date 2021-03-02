البحرين تحتضن مباريات العراق في التصفيات المزدوجة

2021/03/02 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قرر الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، اختيار البحرين ارضاً لتجمع مباريات مجموعة المنتخب الوطني بكرة القدم.

وقال مصدر في التطبيعية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حسم قرار استضافة المجموعة الثالثة، بعد صراع قوي بين ايران والبحرين، على الفوز بملف احتضان ما تبقى من مواجهات المجموعة، ضمن التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2022”.

واوضح أن “الاتحاد القاري منح البحرين أحقية الاستضافة، لكون ملفها يعدُّ الأنسب بين المنتخبات الأخرى، كما أن التصويت منحها الأفضلية على حساب الملف الإيراني”.

واشار الى أن “منتخبات العراق وكمبوديا وهونغ كونغ فضّلت اللعب في المنامة على حساب طهران، لاعتبارات عدّة، من بينها صحية وفنية”.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أرسل في وقت سابق طلباً رسمياً لاستضافة مباريات المجموعة.



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