2021/03/02 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الحدود تضبط مواد ممنوعة في كمرك بدرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الحدود تضبط مواد ممنوعة في كمرك بدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).