أول محافظة عراقية تعترض على فرض الحظر الشامل لمدة أسبوع وتطرح بديلاً ’’أفضل’’

2021/03/02 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم

الثلاثاء، رفضه فرض الحظر الشامل لمدة

أسبوع في المحافظة.

وقال الياسري في كلمة مسجلة، إن "محافظة

النجف لا تدعم فرض الحظر الشامل في

المحافظة مع عدم تعويض الشرائح

المت

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