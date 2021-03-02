وفاة صهر المرجع الفياض بكورونا

2021/03/02 | 17:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصدر مقرب، الثلاثاء، وفاة الشيخ جواد مهدي، متأثراً بتداعيات فيروس كورونا.وذكر مصدر مقرب، انه” انتقل الى رحمة الله الشيخ جواد المهدوي صهر المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ اسحاق الفياض بعد تداعيات الاصابة بفيروس كورونا”.

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