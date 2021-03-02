2021/03/02 | 17:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اشادت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بقدرات الجيش العراقي للحفاظ على امن المنطقة.وقالت وزارة الدفاع في بيان، انه “بدعوة رسمية من قبل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، جرى في مقر وزارة الدفاع اليوم الاربعاء، استقبالاً رسمياً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الطيار الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له، وبحضور كبار ضباط وزارة الدفاع”.واضافت انه “فور وصول الوفد عقد رئيس أركان الجيش مع نظيره اجتماعاً موسعاً جرى خلاله بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري”.من جانبه عبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان “مفصل” من الدفاع..



الوفد الامني السعودي يشيد بقدرات الجيش العراقي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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