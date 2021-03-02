2021/03/02 | 17:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 703 آلاف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 4700 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 2 آذار/شباط، وتضمن تسجيل نحو 4700 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3500 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 91.4%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 47 ألف شخص، 426 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (30 حالة وفاة بموقف وبائي شديد في العراق ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (30 حالة وفاة بموقف وبائي شديد في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).