الاستخبارات العسكرية تضبط اعتدة مختلفة في الرمادي

2021/03/02 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ضبطت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، كمية من الاعتدة المختلفة في الرمادي بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن مخلفات داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء ٣٨ من ضبط ٣٠ قنبرة ١٢٠ ملم، ١٠ صاروخ دبابة، ٨ رأس صاروخ في منطقة البوطيبان ب‍الرمادي الانبار”.

وأشار البيان إلى أن “مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة”.

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