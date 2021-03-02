"فينوس بجسد امرأة".. أول معرض شخصي للفنانة روخوش

2021/03/02 | 17:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت الفنانة التشكيلية روخوش عبدالله معرضها الشخصي الأول تحت عنوان "فينوس بجسد امراة" في قاعة "أمن سوركه" (الامن الاحمر) في مدينة السليمانية ويستمر المعرض ثلاثة أيام .

وتضمن المعرض 21 لوحة تعكس جمال المرأة وحبها ومعاناتها والتي شبهتها بـ "فينوس" إله الجمال عند الرومان في العصور القديمة، ورغم هذا الجمال للمرأة عبرت لوحات روخوش بجرأتها عن معاناة المراة وألمها في مجتمع يحاول استغلال جسد المراة لاشباع رغباته، ويضعها أمام خيار العنف والاضطهاد.

PUKmedia عدنان الجاف

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