وصول اللقاح الصيني الى مستشفى كركوك العام

2021/03/02 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق عن وصول اللقاح الصيني ضد فايروس كورونا الى مستشفى كركوك العام و البالغ عددها 2090 جرعة./انتهى

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