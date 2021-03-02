متظاهرون يحتجون امام مبنى ديوان محافظة بابل

2021/03/02 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة / نينا / تجمـهـر عشرات المتظاهرين المحتجيـن امام مبنى ديوان محافظة بابل عصر اليوم الثلاثاء ، وقاموا باحراق الاطارات ، مطالبين بتحقيق الاصلاحات وتعيين الخريجيـن العاطلين وحملة الشهادات العليا وتنفيذ المشاريع الخدميـة بعيدا عن الفساد وهدر المال العام ./انتهى5

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