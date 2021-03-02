مباحثات إيرانية سورية لتطوير التعاون في المجال التكنولوجي

2021/03/02 | 17:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركزت جلسة المباحثات التي عقدت اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري بسام إبراهيم ومعاون رئيس الجمهورية الايراني للشؤون العلمية والتقن...

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