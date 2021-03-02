امريكا تكشف حقيقة ما جرى عندما قصفت ايران عين الاسد: لم نرَ مثله!

2021/03/02 | 17:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور تبث لاول مرة عبر قناة سي بي إس نيوز الاميركية، تظهر دقة اصابة احد عشر صاروخا ايرانيا يحمل كل منها رأسا حربيا يزن أكثر من ألف رطل لقاعدة عين الاسد...

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