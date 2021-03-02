سياسي كردي: حكومة الإقليم تضع عراقيل لمنع الاتفاق مع بغداد

2021/03/02 | 17:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اتهم القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بوضع العراقيل لاجهاض أي اتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال شيخ وهاب في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “حكومة الإقليم ومع ارتفاع أسعار النفط واقترابها من 70 دولار للبرميل الواحد وأيضا عودة افتتاح المنافذ الحدودية والنشاط لحركة الأسواق، فأنها أصبحت لاترغب بتسليم 250 ألف برميل من النفط لبغداد”.

وأضاف أن “حكومة الإقليم الآن تقوم بتوزيع رواتب الموظفين باستقطاع يصل إلى 21%، وهي بذلك تحصل على عائدات مالية كبيرة تذهب لجيوب أحزاب السلطة وعوائلها”.

وأشار إلى أنه “في حال تم توقيع الاتفاق وتثبيت حصة الإقليم في الموازنة فأنها ستكون ملزمة بدفع رواتب الموظفين كاملة، وهذا يعني قلة حجم السرقات”.

وفشل وفد حكومة إقليم كردستان بتوقيع اتفاق مع الاتحادية يسمح بتثبيت حصة كردستان في الموازنة، بسبب وجود اعتراضات من الكتل السياسية على تصدير الإقليم للنفط بمعزل عن الحكومة.



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