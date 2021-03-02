2021/03/02 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية بالأمس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستقرار يغلب على الأسهم الأمريكية بالمستهل بعد مكاسب قوية بالأمس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستقرار يغلب على الأسهم الأمريكية بالمستهل بعد مكاسب قوية بالأمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).