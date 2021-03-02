-كورونا- بين الإشتراكية والرأسمالية - رضي السماك

2021/03/02 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك إذا كانت أزمة وباء كورونا التي عصفت ومازالت تعصف ببلدان العالم كافة،قد عرت بامتياز أخلاق الرأسمالية العالمية كما لم تعرها من قبل منذ أنهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الإشتراكية قبل ثلاثة عقود؛ وإذا كانت أيضاًأظهرت خلال الأزمة ثغرات خطيرة أعتورت أنظمتها الديمقراطية، على ما نحو ما تجلى بوجه خاص في الولايات المتحدة، وهي ثغرات كشفت وتكشف الأنحياز الطبقي الفاضح في آليات تطبيقهاوتشريعاتها لصالح أقلية ......





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