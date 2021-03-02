واشنطن تعاقب 7 مسؤولين روس.. موسكو ضالعة في تسميم نافالني

2021/03/02 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت واشنطن، الثلاثاء، عقوبات على سبعة مسؤولين روس في قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، وذلك بعد أن كشف تقرير استخباراتي أن الحكومة الروسية هي من تقف وراء عملية التسميم.

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