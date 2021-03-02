بدء حملات التطعيم بلقاح كورونا في مناطق الرصافة (صور)

2021/03/02 | 17:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الثلاثاء، تسلمها أكثر من 6 آلاف جرعة من لقاح كورونا، فيما أعلنت المباشرة بحملة التطعيم.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2021)، إن "الدائرة، اطلقت حملة لقاح كورونا بإشراف وزير الصحة وبحضور مدير صحة بغداد الرصافة".

وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي وفقا للبيان، إن "الحملة انطلقت من مركز صحي المستنصرية بعد تسلم الرصافة حصتها من اللقاح 6100 جرعة لتشمل تلقيح كوجبه أولى 3050 شخص بواقع جرعتين لكل فرد".

وأضاف الساعدي، أن "الوجبه الأولى ستكون للقاح منتسبي صحة الرصافة من العاملين في المراكز والمستشفيات المخصصة لعلاج كورونا ويتم منحهم الجرعة الثانية بعد 21 يوما".

وأوضح الساعدي، أن "بقية الجرع ستصل تباعا ويتم تلقيح باقي الكوادر في المؤسسات الصحية ومن ثم بقية الفئات المشمولة حسب الاولويات التي حددها وزارة الصحة لحين تلقيح اخر فرد في الشعب العراقي".

وأكد الساعدي، أن "صحة الرصافة حددت عددا من مراكز الصحية والمستشفيات التي سيكون فيها اعطاء لقاح كورونا"، داعيا المواطنين إلى "ملئ الاستمارة التي اطلقتها وزارة الصحة لتلقيح لقاح كورونا".

وتابع المدير العام، أن "الجهود مستمرة بكل المجالات لمحاربة جائحة كورونا وعلاج المصابين على كافة الاصعدة".

وأفاد بانه "تم تهيئة كافة الاستعدادات اللوجستية لاعطاء لقاح كورونا لكافة المواطنين وبانتظار وصول باقي الكميات من اللقاحات وفق الجداول الزمنية المحددة التي تعاقدت عليها وزارة الصحة".

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