2021/03/02 | 17:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، تعليقا جديدا بشأن التعليم “عن بعد”.ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن التربية قولها ان “التعليم عن بعد خيارنا الآمن لتستمرَّ عملية التعلم والعام الدراسي”.يذكر ان وزارة التربية اعلنت في وقت سابق ان عودة الدوام واجراء امتحانات نصف السنة مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق جديد من التربية بشأن التعليم (عن بعد) عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق جديد من التربية بشأن التعليم (عن بعد)) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق جديد من التربية بشأن التعليم (عن بعد)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).